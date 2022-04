Moderator lebte früher am Ammersee

Thomas Gottschalks altes Anwesen wird verkauft – für ihn eine "Sauerei"

21.04.2022, 18:31 Uhr | cup, t-online

Einst wohnte Thomas Gottschalk in Inning am Ammersee. Nun wird das Grundstück, das dem Moderator gehört hatte, verkauft. Damit verbunden ist ein massiver Umbau. Wie das passiert, gefällt dem gebürtigen Franken überhaupt nicht.

Die Zeiten, als Thomas Gottschalk noch keine Hollywood-Stars und Musik-Ikonen zu seinen guten Bekannten zählte, sind schon ein wenig vorbei. Gemeinsam mit jenem von Günther Jauch ging in den Siebzigern und Achtzigern der Stern des gebürtigen Oberfranken beim Bayerischen Rundfunk auf, bevor er zum Moderator von "Wetten, dass..?" wurde. Gewohnt hat Gottschalk damals am Ammersee, in einer Villa in Inning. Das Anwesen wird nun verkauft – und unfreiwillig ist Gottschalk mittendrin.

Auf der Website eines Immobilienmaklerbüros aus München steht das Anwesen zum Verkauf. Eine "Parklandschaft" soll das Grundstück der Anzeige zufolge werden, 5,8 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Darin enthalten: sieben Zimmer, sieben Schlafzimmer, drei Bäder und eine Luxusausstattung, verteilt auf drei Etagen. Und irgendwie auch der besondere Vorbesitzer.

Thomas Gottschalk wohnte einst am Ammersee



"Wir wetten, dass Sie und Ihre Familie sich in dieser Top-Lage wohlfühlen werden", heißt es in der merkwürdig fehlerhaften Anzeige. Das Grundstück gehörte einst "einem weltberühmten, deutsch TV Moderator" [sic]. Und außerdem: "Die Historie des Grundstücks und dessen vorherige Besitzer, wie Thomas Gottschalk, finden Sie auf der Website des Ortes Inning."

Gottschalk, der heute in Baden-Baden lebt, war bereits vor rund 20 Jahren aus dem Haus ausgezogen und nach Kalifornien ausgewandert. Seine einstige Villa am Ammersee soll abgerissen werden, wie die "Bild" berichtet. Passend dazu ist die ehemalige Gottschalk-Villa in der Anzeige nicht zu sehen – stattdessen ist dort offenbar der geplante Neubau beschrieben.

Thomas Gottschalk ärgert sich über Verkauf seines alten Grundstücks



Gottschalk machen die Pläne indes sauer, wie er der "Bild" sagt. Seine Aufregung richtet sich dabei nicht auf den Umbau des Grundstücks, sondern darauf, wie es vermarktet wird. Eine "Sauerei" nennt das der 71-Jährige. "Wenn die mich angerufen hätten und mir das Penthouse dafür angeboten hätten, wenn sie das Ding mit meinem Namen verkaufen können, wäre ich vielleicht ins Grübeln gekommen."

Doch das ist offenbar nicht passiert. Außerdem solle das ZDF den Verantwortlichen "auf die Finger klopfen", hofft Gottschalk. Denn auch, dass die Erfolgssendung "Wetten, dass..?" in der Anzeige genannt wird, ist ihm ein Dorn im Auge.



Wie die "Bild" berichtet, habe das Büro die Anzeige auf Nachfrage von der Seite genommen und wolle sie ohne Namensnennung wieder online stellen. Rund einen Tag nach Erscheinen des Artikels ist die Anzeige allerdings weiterhin auf der Seite zu finden.