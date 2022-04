München

Tennisprofi Altmaier verliert im Achtelfinale von München

27.04.2022, 12:30 Uhr | dpa

Tennisspieler Daniel Altmaier ist beim Sandplatzturnier in München im Achtelfinale ausgeschieden. Der 23 Jahre alte Kempener unterlag dem an Nummer sieben gesetzten Serben Miomir Kecmanovic am Mittwoch mit 2:6, 4:6. In der ersten Runde hatte Altmaier gegen Routinier Philipp Kohlschreiber aus Augsburg gewonnen.

Der Nummer 67 der Welt unterliefen auf dem Center Court in München von Beginn an zu viele unerzwungene Fehler gegen den rund 30 Ränge besser platzierten Serben. Fünfmal musste Altmaier im Match sein Aufschlagspiel abgeben. Nachdem der Deutsche im zweiten Satz mehrere Chancen zum 5:5 nicht nutzen konnte, verwandelte Kecmanovic seinen ersten Matchball.

In Olympiasieger Alexander Zverev und Oscar Otte sind noch zwei weitere Deutsche beim Traditionsevent auf der Iphitos-Anlage vertreten. Zverev sollte am Mittwoch (13.00 Uhr) gegen den dänischen Youngster Holger Rune ins Turnier einsteigen.