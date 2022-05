Prozess nach Hausbesetzung während IAA: Journalist angeklagt

Nach den Protesten gegen die Automesse IAA Mobility beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) ein weiterer Prozess vor dem Amtsgericht M├╝nchen. Angeklagt sind diesmal f├╝nf mutma├čliche Hausbesetzer. Unter ihnen: Ein Journalist der Tageszeitung "taz", der nach eigenem Bekunden aus dem Haus in der N├Ąhe des Hauptbahnhofs lediglich berichtet hatte. Das Geb├Ąude geh├Ârt dem Freistaat Bayern. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, bei der Hausbesetzung Stolperfallen installiert und Banner aus den Fenstern geh├Ąngt zu haben.

Am Rande der IAA hatte es im September vergangenen Jahres zahlreiche Protestaktionen und mehrere Auseinandersetzungen mit der Polizei sowie Festnahmen gegeben. Erst am Montag war ein 23-J├Ąhriger zu elf Monaten Haft auf Bew├Ąhrung verurteilt worden. Das Amtsgericht M├╝nchen sprach ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig, in erster Linie, weil er zusammen mit anderen Teilnehmern auf Polizisten zugest├╝rmt war.