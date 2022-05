Mischkonzern Baywa mit Gewinnsprung zum Jahresstart

Der Boom der Erneuerbaren Energien und hohe Getreidepreise haben dem Mischkonzern Baywa im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Die Nachfrage nach Solarmodulen sei hoch gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in M├╝nchen mit. Im Segment Regenerative Energien sei zudem der Verkauf von zwei Gro├čprojekten in den USA hinzugekommen. Zudem habe das Bau-Gesch├Ąft den saison├╝blichen Auftaktverlust erheblich verringert, da die relativ milde Witterung fast durchgehendes Bauen erlaubt habe und die Nachfrage im Baustoffhandel bei steigenden Preisen hoch gewesen sei.