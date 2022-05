Mehr Wind, weniger Fleisch: Vorschläge für mehr Klimaschutz

Mehr Wind- und Sonnenkraft, mehr ├ľPNV, weniger Energieverbrauch und Fleischkonsum: Zur Umsetzung der bayerischen Klimaschutzziele bis 2030 m├╝sste nach Ansicht der Gr├╝nen im Landtag j├Ąhrlich zehnmal so viele Tonnen Treibhausgase eingespart werden. "Um das Tempo von bisher 0,7 Millionen Tonnen Reduktion auf die n├Âtigen sieben Millionen Tonnen pro Jahr bis 2030 zu steigern, sind tatkr├Ąftige Ma├čnahmen n├Âtig", sagte Martin St├╝mpfig, Sprecher f├╝r Energie und Klimaschutz der Landtagsfraktion, am Freitag in M├╝nchen.