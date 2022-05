M├╝nchen Kahn: Bundesliga braucht mehr Erfolge in Champions League Von dpa 07.05.2022 - 12:17 Uhr Lesedauer: 1 Min. Oliver Kahn. (Quelle: Sven Hoppe/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Bayern M├╝nchens Vorstandschef Oliver Kahn sorgt sich um den Anschluss der Fu├čball-Bundesliga im internationalen Wettbewerb. "Mehr Top-Stars in der Liga, Spannung an der Spitze, das hilft beim Verkauf der TV-Rechte im In- und Ausland. Und genau hier haben wir zuletzt dramatisch an Boden verloren. Wir arbeiten gerne zusammen mit der Deutschen Fu├čball Liga an L├Âsungen, wie die deutschen Spitzenclubs auch in der Champions League den Anschluss halten k├Ânnen", sagte Kahn der "S├╝ddeutschen Zeitung" (Samstag).

"Denn ohne Erfolge in der Champions League wird die gesamte Bundesliga in der Vermarktung weiter an Boden verlieren, und das wird dann letztendlich alle Vereine betreffen", f├╝hrte der 52-J├Ąhrige aus. "Es ist unser Ziel, auch n├Ąchste Saison eine Mannschaft zu haben, die in der Champions League ganz vorne mitspielen kann, damit werden wir automatisch wieder Favorit auf den deutschen Meistertitel sein."