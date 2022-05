Heim-EM und Europapokal: UEFA-Exekutive tagt in Wien

Kurz vor der bedeutenden UEFA-Sitzung in Wien machen organisierte Fangruppen noch einmal Druck. Die Football Supporters Europe (FSE) warnten am Montag in einem offenen Brief vor den Folgen der im vergangenen Jahr beschlossenen Reform der Europapokal-Wettbewerbe. Am heutigen Dienstag (ab 13.00 Uhr) tagt das Exekutivkomitee der Europ├Ąischen Fu├čball-Union (UEFA), das unter anderem den Spielplan der EM 2024 in Deutschland festlegt. Es d├╝rfte aber auch wieder um die strittigen Details der Reform gehen, ├╝ber die seit Monaten diskutiert wird.