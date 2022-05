Mann sticht auf Ex-Freundin und neuen Bekannten ein

Ein Mann hat in M├╝nchen auf seine Ex-Freundin und deren neuen Bekannten eingestochen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten T├Âtungsdeliktes gegen den 37-J├Ąhrigen. Der 29-J├Ąhrige, auf den er eingestochen haben soll, schwebte zun├Ąchst in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Frau erlitt haupts├Ąchlich Schnittwunden am Kopf, konnte aber noch selbst die Polizei rufen. Auch sie befand sich aber am Tag nach der Tat vom Montagabend noch im Krankenhaus.