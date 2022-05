Protestaktion: Busse sollen am Freitagmorgen stehen bleiben

Wegen einer Protestaktion bayerischer Busunternehmer k├Ânnten Pendler und Sch├╝ler am Freitag an einigen Orten Probleme auf dem Weg zur Arbeit und zum Unterricht bekommen. In vielen Teilen des Freistaats w├╝rden Busse bis 9 Uhr stehen bleiben, teilte der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) am Mittwoch in M├╝nchen mit. Rund 60 Firmen vor allem in Oberbayern und Niederbayern w├╝rden sich an der Aktion beteiligen.