Siemens zieht sich aus Russland zurück: Weniger Gewinn

Siemens zieht sich komplett aus Russland zur├╝ck. Nachdem der Konzern die Gesch├Ąfte mit dem Staat bereits eingestellt hatte, will er das Land nun komplett verlassen, wie Siemens am Donnerstagmorgen mitteilte. Das dr├╝ckt auch auf die parallel ver├Âffentlichten Ergebniszahlen f├╝r das abgelaufene zweite Gesch├Ąftsquartal, in dem Siemens 1,2 Milliarden Euro Gewinn machte. Das ist nur noch halb so viel wie im Vorjahreszeitraum, dennoch best├Ątigte der Konzern seine Prognose f├╝r das laufende Jahr.