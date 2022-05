Schlichtung beendet Tarifstreit in Brauwirtschaft

Der Tarifstreit der bayerischen Brauwirtschaft ist beigelegt. In der Schlichtung einigten sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gastst├Ątten (NGG) und die Arbeitgeber am Samstag schlie├člich auf einen neuen Tarifvertrag, wie die NGG mitteilte. Demnach sollen die L├Âhne r├╝ckwirkend zum 1. M├Ąrz 2022 um 3,6 Prozent steigen. Zus├Ątzlich steigen Urlaubsgeld und Ausbildungsverg├╝tung. Der Tarifvertrag hat ein Laufzeit von 12 Monaten bis zum 28. Februar 2023.

Die NGG hatte zuvor fl├Ąchendeckende Streiks in den kommenden Wochen angek├╝ndigt, wenn es keine Einigung gebe. Seit dem Freitagvormittag hatte Landesarbeitsgerichts-Pr├Ąsident Harald Wanh├Âfer in F├╝rstenfeldbruck versucht, doch noch einen Kompromiss zwischen der NGG und der Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien zu finden. Die Schlichtung zog sich nach NGG-Angaben bis in den Samstag.