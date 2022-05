Salihamidzic: Lewandowski will FC Bayern verlassen

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat den Wechselwunsch von Top-Torj├Ąger Robert Lewandowski best├Ątigt. "Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespr├Ąch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verl├Ąngern, nicht annehmen m├Âchte und dass er den Verein gerne verlassen w├╝rde", sagte Salihamidzic am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel der M├╝nchner beim VfL Wolfsburg dem TV-Sender Sky. Der polnische Weltfu├čballer habe ihm gesagt, "dass er gerne was anderes machen m├Âchte", erg├Ąnzte der Sportvorstand.