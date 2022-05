Bayerischer Filmpreis: Sönke Wortmann erhält Ehrenpreis

MĂŒnchen rollt wieder den roten Teppich aus: Am Freitag (19.00 Uhr) wird der Bayerische Filmpreis verliehen. "SommermĂ€rchen"-Regisseur Sönke Wortmann erhĂ€lt in diesem Jahr den Ehrenpreis. Überreichen sollte ihn Bayerns MinisterprĂ€sident Markus Söder (CSU), der sich im Vorfeld als Fan Wortmanns outete. "Er begeistert mit Fußballfilmen genauso wie mit Komödien", sagte Söder, als Wortmann als PreistrĂ€ger bekanntgegeben wurde - und verwies auf Filme wie "Das Wunder von Bern" oder "Deutschland. Ein SommermĂ€rchen" ĂŒber die Weltmeisterschaft 2006. Wortmann verbinde in seinem Werk Zeitgeschichte und die Emotionen des Sports und sei auch als Produzent und Romanautor erfolgreich.