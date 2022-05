9-Euro-Ticket: Mehr als 300 Kilometer ohne Umsteigen

Von wegen Nahverkehr: Das ab 1. Juni g├╝ltige 9-Euro-Ticket l├Ąsst in Bayern auch weite Reisen zu. Teilweise sind mehr als 300 Kilometer ohne Umsteigen m├Âglich, denn neben dem Nahverkehr d├╝rfen auch Regionalz├╝ge verwendet werden. Die l├Ąngste in Bayern im Regionalverkehr zur├╝cklegbare Verbindung ohne Umsteigen ist nach Auskunft der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) der Alex von M├╝nchen nach Hof mit fast 320 Kilometern Streckenl├Ąnge.

Das Maximum an Fahrzeit ist damit allerdings bei weitem nicht erreicht: Alleine das Streckennetz des Regional- und S-Bahn-Verkehrs in Bayern ist laut BEG etwa 6000 Kilometer lang und hat 1066 Stationen. Dazu kommen Buslinien, Tram- und U-Bahnen. Alleine der M├╝nchner Verkehrsverbund (MVV) listet (Stand 2019) Streckenl├Ąngen von 146 Kilometern bei den U-Bahnen, 94 Kilometern bei der Tram und 534 Kilometer bei den innerst├Ądtischen Bussen auf. Hinzu kommen noch regionale Busse. Sollte man also alle Linien, die das 9-Euro-Ticket in Bayern erm├Âglicht, fahren wollen, d├╝rften die geplanten drei Monate der Aktion von Juni bis August kaum ausreichen.