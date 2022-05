Bayern-Fußballerinnen verpflichten Nationalspielerin

Die Fußballerinnen des FC Bayern MĂŒnchen treiben ihre Personalplanungen fĂŒr die kommende Spielzeit voran. Von Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon kommt die französische Nationalspielerin Emelyne Laurent (23) an die Isar. "Emelyne ist eine sehr schnelle Außenbahnspielerin, die sich sowohl im offensiven als auch im defensiven Bereich zu Hause fĂŒhlt", erklĂ€rte Bianca Rech, Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen, in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag.