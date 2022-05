Herrmann will bundesweiten Aktionsplan gegen Desinformation

Herrmann will das Thema in W├╝rzburg auf die Tagesordnung bringen. Er schl├Ągt einen gemeinsamen Aktionsplan von Bund und L├Ąndern gegen Desinformation und f├╝r eine wehrhafte Demokratie vor. Herrmann ist in diesem Jahr Vorsitzender der Innenministerkonferenz.

"Die bewusste und gezielte Verbreitung von L├╝gen in der Absicht, zu spalten und Hass zu verbreiten, ist keine sch├╝tzenswerte Meinungs├Ąu├čerung", betonte Herrmann. Die Erfahrungen im Kontext von Wahlen oder der Corona-Pandemie h├Ątten gezeigt, dass Desinformationskampagnen eine ernst zu nehmende Gefahr darstellten und gezielt dazu genutzt w├╝rden, um das Vertrauen in den Rechtsstaat zu untergraben und gesellschaftliche Konflikte zu befeuern. Dazu geh├Ârten in j├╝ngster Zeit auch Bem├╝hungen, den milit├Ąrischen Angriffskrieg Russlands zu legitimieren oder eine angeblich anwachsende Russlandfeindlichkeit in Deutschland zu suggerieren.