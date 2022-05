Aktualisiert am 30.05.2022 - 19:33 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2022 - 19:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kurz vor dem Start des 9-Euro-Tickets wird in M├╝nchen bekannt, dass 38.000 Fahrscheine fehlerhaft gedruckt worden sind. Ein Fehler sei das aber nicht, hei├čt es vom verantwortlichen Verkehrsverbund. F├╝r die Kunden hat die Panne dennoch Folgen.

Die M├╝nchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat am Montag eine Panne beim Druck von Tausenden Fahrkarten des 9-Euro-Tickets einger├Ąumt. Wie "Radio Gong" und die "Abendzeitung" berichten, wurden zum Verkaufsstart des Tickets Mitte Mai 38.000 9-Euro-Tickets ohne Namen des K├Ąufers gedruckt.

Eigentlich soll das 9-Euro-Ticket, das ab Juni f├╝r drei Monate ein billigeres Reisen im ├Âffentlichen Nahverkehr erm├Âglichen soll, nicht an Dritte ├╝bertragbar sein. Ein Sprecher des Verbands sagte der "Abendzeitung", dass die Tickets dennoch g├╝ltig seien ÔÇô Kunden werden gebeten, ihren Namen nachtr├Ąglich und handschriftlich auf den 9-Euro-Fahrscheinen zu hinterlassen.

MVG-Sprecher erkl├Ąrt Panne bei 9-Euro-Ticket in M├╝nchen

Um einen wirklichen Fehler habe es sich nicht gehandelt, vielmehr sei es in den ersten Tagen des Verkaufs schlicht nicht m├Âglich gewesen, auch die Namen der K├Ąufer zu drucken.

Hunderttausende 9-Euro-Tickets sind deutschlandweit seit dem Start des Angebots schon verkauft worden. Wie oft die Menschen damit fahren, wie weit, zu welchen Uhrzeiten ÔÇô das ist alles ungewiss. Voll d├╝rfte es vor allem im Berufsverkehr werden, wenn in Ballungsr├Ąumen ohnehin h├Ąufig Gedr├Ąnge herrscht, und an Wochenenden in schon jetzt oft vollen Z├╝gen zu Ausflugszielen.