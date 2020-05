Schnittwunde im Bauch

Kunde sticht mit Messer auf Friseur ein – der rächt sich

11.05.2020, 10:45 Uhr | dpa, t-online.de

Polizei mit Blaulicht: In Nürnberg hat es einen folgenschweren Streit in einem Friseursalon gegeben. (Quelle: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa)

In Nürnberg soll es in einem Friseursalon zu einem Streit gekommen sein. Ein Kunde und der Friseur gerieten aneinander – einer der beiden wurde dabei mit einem Messer verletzt.

Ein gewalttätiger Kunde hat seinem Friseur in Nürnberg eine Schnittwunde am Bauch verpasst. Nach einem Streit zwischen dem 39 Jahre alten Kunden und dem 30 Jahre alten Friseur sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Der Kunde habe zum Messer gegriffen und dem Friseur die Verletzung zugefügt. Laut Angaben der Polizei soll es sich dabei um ein Taschenmesser gehandelt haben. Der Friseur "revanchierte" sich, als er vor der Tür seinerseits auf den Kunden losging und an dessen Auto einen Außenspiegel mit einem Fußtritt kaputt machte. Der Friseur sei ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen beide wird nun ermittelt.