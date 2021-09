Nürnberg

1:0 gegen Rostock: Nürnberg mit Joker-Tor und Platz zwei

17.09.2021, 20:40 Uhr | dpa

Nach einem Joker-Tor von Youngster Eric Shuranov ist der 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorerst auf einen Aufstiegsplatz gesprungen. Beim mühsamen 1:0 (0:0)-Zittersieg gegen Aufsteiger Hansa Rostock hatte "Club"-Coach Robert Klauß am Freitagabend ein glückliches Händchen. Er wechselte in der 57. Minute den 19 Jahre alten Shuranov und Zweitliga-Debütant Lukas Schleimer als neues Sturmduo ein. Nur zwei Minuten später passte Schleimer nach einem schnellen Angriff von der rechten Seite präzise nach innen auf Shuranov, der aus kurzer Distanz mit einem Flachschuss traf.

Es war vor 25 000 Zuschauer im ausverkauften Max-Morlock-Stadion ein zähes Geduldsspiel für den "Club" gegen den Aufsteiger, der mit dem langjährigen Nürnberger Kapitän Hanno Behrens kompakt verteidigte und offensiv immer wieder gefährlich wurde. Die Gäste hätten sogar in Führung gehen können, ja müssen: Doch auf Pass von Behrens scheiterte Außenstürmer Streli Mamba völlig frei am herausstürzenden Christian Mathenia (53.), dem besten Nürnberger.

Der FCN-Torwart hatte schon vor der Pause einen Schuss von Bentley Baxter Bahn klasse pariert (29.). Und auch in der Endphase hielt Mathenia gegen Behrens den Sieg fest (89.). Da der weiterhin ungeschlagene "Club" keinen entscheidenden Konter setzen konnte, musste er bis zum erlösenden Schlusspfiff arbeiten und bangen.