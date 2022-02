Massive Rauchsäule

Linienbus in Erlangen brennt völlig aus – Ermittlungen laufen

21.02.2022, 17:00 Uhr | t-online, ads

Der Bus ist komplett ausgebrannt: Auch das Gebäude nebenan wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. (Quelle: NEWS5/Bauernfeind)

Rauchsäule über Erlangen: In der Nähe von Nürnberg ist ein Linienbus in Flammen aufgegangen. Zwei Gebäude mussten geräumt werden. Die schnelle Reaktion des Busfahrers verhinderte Schlimmeres.

Bei einem Busbrand in der Nähe von Nürnberg waren am Montag mehrere Feuerwehren im Einsatz. Diverse Notrufe seien um 7.30 Uhr eingegangen, so ein Sprecher der Feuerwehr Erlangen vor Ort. "Bereits beim Verlassen der Feuerwache war eine massive Rauchsäule über dem betroffenen Gebiet zu erkennen".

Wie die Polizei Mittelfranken am Montag mitteilt, habe der Fahrer zunächst Rauchgeruch und dann Flammen im Fahrgastraum bemerkt und den Bus mit seinen 20 Insassen geräumt.

Busbrand in Erlangen: Ursache unklar – Ermittlungen

Als die Einsatzkräfte in der Dechsendorfer Straße ankamen, habe sie eine "brenzlige" Situation erwartet: Dem Feuerwehrsprecher zufolge stand der Bus bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zudem das angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Rund 30 Personen seien vorsorglich evakuiert worden.



Verletzt wurde niemand, so der Sprecher. Die Löscharbeiten konnten von der Feuerwehr gegen 9 Uhr beendet werden. Nun soll ermittelt werden, wieso der Bus in Brand geriet. Der Polizei zufolge gebe es bislang keinen Ansatz, der auf vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen würde.