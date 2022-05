"Müssen da auch mitgehen": Polizei testet Elektromotorrad

In Nürnberg testet die Polizei derzeit das erste uniformierte reine Elektromotorrad in Bayern. "Mobilität wandelt sich. Und wir müssen da auch mitgehen", sagte Andreas Ponath, der als Sachgebietsleiter Einsatztechnik für die Flotte des Polizeipräsidiums Mittelfranken verantwortlich ist.

Besonders gut eigne sich das Motorrad für den Einsatz in der Stadt, etwa fürs Begleiten von Veranstaltungen oder Demonstrationen, sagte Ponath. Veranstalter finden es demnach gut, dass es neben Demonstrierenden nicht knattert und sie keine Abgase abbekommen. Auch den Kollegen erspart das 135 Kilogramm schwere E-Motorrad laut Ponath Stress. Gerade im ständigen "Stop and Go" kommt ihnen das Automatikgetriebe entgegen, dank dem sie nicht ständig kuppeln müssen.