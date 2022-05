Arbeitsagentur veröffentlicht Mai-Statistik für Bayern

Die Arbeitsagentur in N├╝rnberg gibt am Dienstag (10.00 Uhr) die bayerische Arbeitsmarkt-Statistik f├╝r Mai bekannt. Trotz des Kriegs in der Ukraine rechnen Fachleute damit, dass sich die Fr├╝hjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt weiter fortsetzt. So rechnet Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) nach eigener Einsch├Ątzung mit einem erneuten leichten R├╝ckgang der Arbeitslosigkeit. Demnach k├Ânnte die Quote um 0,1 Punkte auf 2,8 Prozent sinken. Stichtag f├╝r die aktuellen Zahlen war der 12. Mai.