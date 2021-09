LIVENewsblog zur Wahl in Stuttgart

Regen beeinträchtigt Wahlbeteiligung am Mittag

26.09.2021, 14:50 Uhr | fas, t-online, dpa

Eine Mutter mit zwei Kindern in einer Wahlkabine (Symbolbild): In Stuttgart kamen am Mittag etwas weniger Menschen in die Wahllokale – wohl wegen Regen. (Quelle: Political-Moments/imago images)

Bis 12 Uhr haben in Stuttgart etwas weniger Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz gemacht als vor vier Jahren. Dennoch geht man am Ende von einer etwas höheren Wahlbeteiligung aus. In unserem Newsblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Nach OB-Wahl im vergangenen Herbst und Landtagswahl im März haben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter nun die Wahl, wem sie ihre Stimme für den Bundestag geben wollen. Es geht darum, welche Parteien die künftigen vier Jahre Deutschland regieren werden – und wer Bundeskanzlerin Angela Merkel nachfolgen wird.

Am Mittag hat es in der baden-württembergischen Landeshauptstadt geregnet – wohl deshalb seien weniger Menschen in die Wahllokale gegangen, vermutet Stadt-Pressesprecher Sven Matis. Die erwartete Wahlbeteiligung wurde derweil leicht nach unten korrigiert – auf 79,5 Prozent.

35 Prozent aller Wahlberechtigten in Stuttgart haben bereits ihre Stimme abgegeben, teilte Sven Matis, Pressesprecher der Stadt mit. Bei der Wahl 2017 sei der Wert zu diesem Zeitpunkt bei 37,2 Prozent gelegen. Dennoch geht das Statistische Landesamt weiterhin aufgrund der hohen Anzahl von Briefwähler davon aus, dass am Ende die Wahlbeteiligung leicht höher sein wird, als vor vier Jahren.

Die Wahllokale in der Landeshauptstadt Stuttgart verzeichneten am Sonntagmorgen dank des schönen Wetters bereits ein recht hohes Besucheraufkommen. Sollte der Trend über den Tag hinweg anhalten, sei mit einer Wahlbeteiligung in der Stadt von insgesamt 79,8 Prozent inklusive Briefwähler zu rechen, wie eine Stadtsprecherin unter Berufung auf Angaben aus der Abteilung Bevölkerung und Wahlen der Stadt sagte.

In Baden-Württemberg sind die Wahllokale für die Bundestagswahl seit 8.00 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind rund 7,7 Millionen Bürger im Südwesten.