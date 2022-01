Stuttgart

Vor Landesduell: Personallage beim VfB entspannt

19.01.2022, 12:41 Uhr | dpa

Die Personallage beim VfB Stuttgart scheint sich wenige Tage vor dem Spiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) zu entspannen. Borna Sosa, Silas Katompa Mvumpa und Wahid Faghir, die beim 0:2 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende gefehlt hatten, nahmen auch am Mittwoch alle am Mannschaftstraining des schwäbischen Fußball-Bundesligisten teil und könnten für das Landesduell wieder Optionen werden. Schon am Dienstag hatte das Trio Teile der Übungen mitgemacht. Verteidiger Sosa war gegen RB wegen muskulärer Probleme ausgefallen. Die Offensivkräfte Silas und Faghir sind infolge von Corona-Infektionen noch ohne Rückrunden-Einsatz.