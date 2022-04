Stuttgart

Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach deutlichem Rückgang leicht

20.04.2022, 17:28 Uhr | dpa

Ein Mann hält eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach dem deutlichen Rückgang über die Osterfeiertage ist die im Südwesten erfasste Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch wieder gestiegen. Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart meldete 678,7 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - das war ein Plus von 30,1 im Vergleich zum Vortag, aber auch ein Drittel weniger als der Wert aus der Vorwoche.

Die tatsächlichen Ansteckungszahlen in Baden-Württemberg dürften allerdings deutlich höher liegen als die veröffentlichten Werte. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass die Fälle wegen deutlich weniger Tests und Corona-Meldungen am Osterwochenende nicht komplett erfasst wurden.

Insgesamt sind in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie nach LGA-Angaben 3.374.608 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg gegenüber Donnerstag vergangener Woche um 40 auf 15 591.