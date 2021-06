Wiesbaden

Türkische Menschenrechtsaktivistin Fincanci Thema im Landtag

16.06.2021, 01:42 Uhr | dpa

Im hessischen Landtag werden an diesem Mittwoch die Abgeordneten auf Initiative der Grünen-Fraktion über das Schicksal der türkischen Ärztin und Menschenrechtsaktivistin Sebnem Korur Fincanci sprechen. Sie hatte 2018 den hessischen Friedenspreis bekommen. Fincanci war in ihrer Funktion als Präsidentin der Menschenrechtsstiftung in ihrem Heimatland zeitweise wegen des Vorwurfs der Propaganda für eine terroristische Organisation inhaftiert.

Zudem steht am zweiten Tag der Plenarsitzungen das Thema Klimaschutz auf der Tagesordnung. Die SPD-Fraktion sieht hier im Land Nachholbedarf und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Außerdem wird die kostenfreie Bereitstellung offener Geobasisdaten für alle diskutiert. Dabei geht es um amtliche Daten etwa zur Landschaft, zu Grundstücken und Gebäuden.

Auf einen Antrag der CDU-Fraktion hin will sich das Parlament überdies mit dem Finanzplatz Frankfurt befassen. Auf Initiative der FDP-Fraktion wird über eine Stärkung der öffentlichen Bibliotheken und die Energiegewinnung aus Wasserstoff debattiert.