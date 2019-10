LIVESport-Woche im Live-Blog

Wuppertaler SV setzt seinen Negativtrend fort

21.10.2019, 10:33 Uhr | t-online.de, tme

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Zunächst sah es gut aus für den Bergischen HC beim Spiel gegen FrischAuf! Göppingen, denn bis kurz vor Schluss führten die Löwen noch. Doch sechs Minuten vor Ende traf Göppingen in der Uni-Halle in Wuppertal zum Ausgleich. So trennten sich die beiden Handball-Mannschaften schließlich mit 25:25. Für den BHC war dieser späte Ausgleich "eher wie eine Niederlage", wie es auf der Vereinswebsite heißt.

Der Wuppertaler SV sah dem Spiel gegen die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach II mit Angst entgegen. Und diese hat sich bestätigt, verlor der Regionalligist gegen Gladbach doch deutlich mit 1:4. Damit setzt der WSV seinen Negativtrend fort. Auch Neu-Trainer Alexander Voigt konnte seiner Mannschaft keine besondere Leistung entlocken.



Der Wuppertaler SV holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Abstiegssorgen von Wuppertal sind nach der klaren Niederlage noch größer geworden. Der WSV schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 30 Gegentore verdauen musste. Den ganzen Spielbericht lesen Sie hier.

In unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal berichten wir auch diese Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Wuppertal wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!