Sport-Woche im Live-Blog

RWE-Ultras bleiben Spiel gegen Wuppertaler SV fern

06.11.2019, 19:00 Uhr | t-online.de , tme

Spieler des Wuppertaler SV beim Match gegen RWE im letzten Jahr: Bei der Partie am Sonntag bleiben die Ultras von RWE fern. (Quelle: Eibner/imago images)

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.



Der Hochspringer vom LAZ Wuppertal ist wieder in den Nachwuchskader eins berufen worden. Das berichtet die "Westdeutsche Zeitung". Er hatte letztes Jahr den Deutschen Jugendmeistertitel erhalten.



Morgen wird das Stück "In guten wie in schlechten Zeiten" zum ersten Mal aufgeführt. Das Fußball-Theater ist eine Kooperation mit dem Fanprojekt des Wuppertaler SV. Bei dem Stück tragen Schauspieler Szenen aus Interviews vor, bei denen Flüchtlinge aus Syrien Fragen zum Fußball jenseits von Europa beantwortet hatten. Um 20 Uhr geht es im TalTonTHEATER in Wuppertal los.



Wie die "Westdeutsche Zeitung" berichtet, boykottieren die Ultras von Rot-Weiss Essen die Partie gegen den Wuppertaler SV am Sonntag. Als Grund geben sie Betretungsverbote durch die Polizei an. Aus Protest wollen sie dem Spiel deswegen gleich ganz fern bleiben.



So lief der Sport-Dienstag:



15.23 Uhr: Bergischer HC vor Fifty-Fifty-Spiel



Am Donnerstag muss der Bergische HC gegen den HC Erlangen ran. Um 19 Uhr geht es in der Solinger Klingenhalle los. Der Kontrahent ist dabei kein einfacher, denn er hat schon einen Punkt mehr geholt als der BHC. "Zu Hause ist das eine Fifty-Fifty-Spiel", findet Trainer Sebastian Hinze. "Wenn wir unsere Leistung bringen, kommen wir für einen Sieg in Frage", sagt er auf der Vereinshomepage.

12.58 Uhr: Wuppertaler SV ruft zur Blutspende auf

Die gemeinsame Aktionswoche "Leben retten" des Wuppertaler SV und des Blutspendezentrums läuft vom 15. bis zum 22. November 2019. Unter allen Spendern wird ein Meet and Greet mit der Mannschaft, ein Treffen mit dem Trainer oder eine Anfahrt zu einem Auswärtsspiel im Mannschaftsbus verlost.



LEBEN RETTEN 🔴🔵 Der Wuppertaler Sportverein freut sich über jedes soziale Engagement und unterstützt selbst ebenfalls... Gepostet von Wuppertaler Sportverein e.V. am Dienstag, 5. November 2019

10.58 Uhr: Benjamin Sydlik radelt in Kreuzweingarten auf den zweiten Platz



Beim dritten Lauf des NRW-Cross-Cup am Samstag erreichte der Wuppertaler Benjamin Sydlik vor Philipp Ruhmöller das Ziel des etwa 2,5 km langen Rundkurses. Auf Platz eins schaffte es der ehemalige Weltcupfahrer Marvin Schmitz. In der U17-Wertung sicherte sich Ben Faupel vom RV Endspurt 08 Wuppertal den siebenten Platz.

Dritter Lauf des Bombtrack NRW Cross-Cup in Kreuzweingarten - Ben Faupel rückt in der Gesamtwertung auf Platz 2... Gepostet von RV "Endspurt 08" Wuppertal e.V. am Montag, 4. November 2019

So lief der Sport-Montag:



18.26 Uhr: Wuppertaler SV Junioren für Futsal Endrunde qualifiziert



Im Vergleich zur ersten Mannschaft machen sich die Junioren vom Wuppertaler SV Futsal gut. Denn die B-Junioren haben sich am Samstag als Gruppensieger für die Endrunde qualifiziert. Die Endrunde der B-Junioren findet am 7. Dezember in der Sporthalle Adlerbrücke in Wuppertal statt.



14.20 Uhr: Bergischer HC braucht dringend Punkte



Nach dem Punktverlust gegen Ludwigshafen möchten die Löwen beim nächsten Heimspiel am Donnerstag um 19 Uhr in der Klingenhalle gegen den HC Erlangen natürlich siegen. Denn die Punkte könnte das Team gut gebrauchen: Im Moment steht das Team in der Tabelle nur auf Rang 13. Nebe Arnor Gunnarsson, der vorerst wegen eines Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel ausfällt, wird es wohl auch mit einem Einsatz von Fabian Gutbrod eng. Er konnte wegen Schmerzen am Schienbein zuletzt nicht mit der Mannschaft trainieren.

11.24 Uhr: Spiel gegen RWE könnte Wiedersehen mit Enzo Wirtz bringen



Beim Spiel gegen RWE könnte der Wuppertaler SV auch wieder auf einen alten Bekannten treffen. Stürmer Enzo Wirtz wechselte 2018 aus Wuppertal nach Essen. Zuletzt fehlte der 23-Jährige seinem Verein aber wegen muskulärer Probleme. Ob er am Sonntag gegen den WSV auflaufen kann, ist darum noch unklar.

9.18 Uhr: Wuppertaler SV tritt auf der Stelle



Nach dem 1:1-Unentschieden gegen das Tabellenschlusslicht aus Bergisch-Gladbach ist die Lage beim Wuppertaler SV weiterhin prekär. Ausgerechnet jetzt kommt es am Sonntag zum Derby gegen Rot-Weiss Essen, das zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte. Immerhin: WSV-Kapitän Tjorben Uphoff hat trotzdem noch Hoffnung. "Ich glaube fest daran, dass wir Rot-Weiss Essen in die Knie zwingen können", sagte er gegenüber den Kollegen von "Reviersport". "Dafür müssen wir alle wieder Vollgas geben."

Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start in die Woche! In unserem Sport-Live-Blog berichten wir diese Woche wieder über die wichtigsten Themen im Lokalsport in und um Wuppertal. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!