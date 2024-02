Bayern-Blamage: Tuchel-Elf verliert drittes Spiel in Folge

Der FC Bayern München steckt endgültig in einer schweren Krise: Der deutsche Rekordmeister blamierte sich am 22. Spieltag beim VfL Bochum bis auf die Knochen und kassierte eine völlig verdiente 2:3 (1:2)-Niederlage – bereits die dritte Pflichtspielpleite in Folge.