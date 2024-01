Trainer Nenad Bjelica vom 1. FC Union Berlin ist nach seiner Tätlichkeit im Bundesliga-Nachholspiel am Mittwochabend beim FC Bayern für drei Spiele gesperrt worden. Der Deutsche Fußball-Bund gab die Entscheidung des DFB-Sportgerichts am Donnerstag bekannt, Union stimmte dem Urteil zu.

Bjelica erhält demnach auch eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro. Der Trainer hatte sich in der 74. Minute beim Duell der "Eisernen" gegen den deutschen Rekordmeister unsportlich verhalten. Er griff Leroy Sané unter anderem zweimal ins Gesicht, nachdem der Nationalspieler ihm den Ball aus den Händen entwenden wollte. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte dem Coach daraufhin die Rote Karte.

Der Bayern-Profi hatte die Gelbe Karte bekommen. Bjelica hatte die Schlussphase des 0:1 in München von den Rängen aus verfolgen müssen. Während seiner Sperre wird sich Bjelica bei drei Partien nicht im Innenraum des jeweiligen Stadions aufhalten dürfen. Die Betreuung der Mannschaft wird sein Assistenz-Team übernehmen. Nach Abpfiff sagte Bjelica zu der Szene: "Ich reagiere nicht so, wie ich als Trainer reagieren sollte. Das ist nicht in Ordnung und nicht zu tolerieren, was ich gemacht habe."