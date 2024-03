Die Trennung vom Kroaten kommt nicht überraschend – Kovač war schon seit Wochen angeschlagen, steht mit den so ambitionierten Niedersachsen aktuell nur auf Platz 14 der Bundesliga, der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt nur noch sechs Punkte. Am Samstag erst kassierten die "Wölfe" eine bittere 1:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg, die dritte Pleite in Folge. Mehr noch: Aus den letzten 15 Spielen holte der VfL nur einen Sieg, der letzte Erfolg datiert vom 16. Dezember (1:0 bei Darmstadt 98). Im DFB-Pokal war die Mannschaft bereits im Achtelfinale an Borussia Mönchengladbach gescheitert (0:1 n.V.).