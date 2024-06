Aktualisiert am 13.06.2024 - 12:46 Uhr

Trainer-Hammer in der Bundesliga

Morgen startet die Heim-EM in Deutschland. Die erste Kracher-Meldung kommt aber aus der Bundesliga.

Geht nun alles ganz schnell? Sowohl die "Bild" als auch "Sky" berichten, dass Edin Terzić kurz vor dem Aus als BVB-Trainer steht. Das ist wohl das Ergebnis einer Runde der BVB-Bosse am Donnerstag.

Seit dem Vormittag saß die Führungsetage demnach in der Geschäftsstelle zusammen. Terzić fuhr dem Bericht zufolge als Erster um 12.08 Uhr in seinem Auto weg. Laut "Sky" soll der Trainer am Mittwochabend seinen Rücktritt angeboten haben.