Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Damit ging die turbulenteste Phase der ersten Halbzeit aber zu Ende und Deutschland übernahm wieder die Kontrolle. Mit weiteren Torchancen taten sie sich jedoch nun schwer. Am gefährlichsten wurde es noch, als Ungarns Barnabás Varga einen Eckball in der 41. Minute beinahe per Kopf ins eigene Tor beförderte. Erst kurz vor dem Pausenpfiff kreierten die DFB-Kicker dann wieder selbst Gefahr. Eine schnelle Passfolge von Kroos über Wirtz landete schließlich bei Musiala, der mit seinem Schuss aus 16 Metern aber nur das Außennetz traf.

Halbzeit war dann aber immer noch nicht, denn in der Nachspielzeit beförderten die Ungarn den Ball nach einem Freistoß auf einmal ins Netz. Szoboszlai brachte den Freistoß in den Sechzehner, Orban verlängerte per Kopf, Neuer parierte und Sallai staubte ab. Der Ausgleich? Nein, denn Orban stand bei seinem Kopfball im Abseits. Glück für die Deutschen. Es ging mit der Führung in die Pause.

Die erste Gelegenheit der zweiten Halbzeit ließ einige Zeit auf sich warten. Erst in der 55. Minute kombinierte sich Deutschland mal wieder vielversprechend in den ungarischen Strafraum. Einen Querpass von Gündoğan wehrt Gulásci nach vorne ab, was Kroos die Gelegenheit zum Nachschuss aus der Distanz gab. Wieder war der ungarische Keeper aber zur Stelle.

Die Partie teilte sich nun wieder wie gewohnt auf: Deutschland mit Ballbesitz, Ungarn in Lauerstellung – und in der 60. Minute schlugen sie fast zu. Sallai setzte sich stark auf Links durch und brachte eine gefährliche Flanke an den Fünfmeterraum. Dort sprang Varga höher als Tah, setzte seinen Kopfball aber ganz knapp über das Tor.

Diese Nachlässigkeit bestrafte Deutschland sechs Minuten später. Auf links spielten sie Mittelstädt am Sechzehner frei, der Zeit für eine Hereingabe bekam und im Rückraum Gündoğan fand. Dieses Mal ließ sich der Kapitän die Chance nicht nehmen und schob den Ball sicher zum 2:0 ein. Nur zwei Minuten später landeten die Deutschen dann fast die endgültige Entscheidung, Kimmich verfehlte das Tor aber knapp. In der 74. Minute scheitere erneut Kimmich dann genauso an Gulácsi wie Sané nur eine Minute später.