Aktualisiert am 02.07.2024 - 23:03 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Mit dem zweitschnellsten Tor der EM-Geschichte ging die Türkei in Führung, erhöhte und musste am Ende gewaltig zittern. Jetzt wartet die Niederlande.

Die Türkei hat erstmals seit 2008 das Viertelfinale bei einer Fußball-EM erreicht. In einem packenden Duell mit Österreich setzte sich das Team von Trainer Vincenzo Montella mit 2:1 durch.

Merih Demiral brachte die Türkei bereits nach 57 Sekunden nach einem Eckball in Führung. Es war das schnellste Tor in der K.-o.-Phase einer Europameisterschaft und das zweitschnellste in der EM-Historie überhaupt.