"Ich kann verstehen, dass das ein Schock für viele Leute in diesem Moment sein wird, wenn sie das zum ersten Mal hören", so Klopp. "Aber natürlich kann ich es erklären oder versuchen, es zu erklären." Er liebe alles am Klub, an der Stadt und dem Team. Dass er trotzdem diese Entscheidung treffe, zeige, wie überzeugt er von dieser sei.