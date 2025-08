In Ghana sind bei einem Hubschrauberabsturz Regierungsmitglieder ums Leben gekommen. Zwei Minister zählen zu den Opfern des Unglücks.

Bei einem Hubschrauberabsturz im westafrikanischen Ghana sind acht Menschen ums Leben gekommen, darunter der ghanaische Verteidigungsminister Edward Omane Boamah sowie der Umweltminister Ibrahim Murtala Muhammed. Der Hubschrauber der ghanaischen Luftwaffe sei in der südlichen Ashanti-Region abgestürzt, sagte Stabschef Julius Debrah am Mittwoch. An Bord der Maschine befanden sich noch weitere Politiker. Zur Absturzursache gab es zunächst keine weiteren Informationen.