In Frankreich waren sie Sinnbild für schnellen Genuss auf dem Land – jetzt stehen Hunderte Pizza-Automaten still. Die Kette ist pleite, obwohl sie mancherorts sogar mehr verkaufte, als nötig gewesen wäre.

Es ist das Aus für Hunderte Pizza-Automaten in Frankreich: Die französische Pizzakette Just Queen ist insolvent. Ein Handelsgericht in Dijon ordnete die gerichtliche Liquidation und damit die Auflösung des Unternehmens an. Die Pizza-Kette konnte ihre hohen Verluste nicht ausgleichen, viele Automaten waren außerdem defekt und wurden gar nicht mehr bestückt, wie französische Medien berichten. Ein Investor fand sich nicht.

Die Automaten spuckten zentral gefertigte Pizzen in wenigen Minuten frisch gebacken aus. In Deutschland sind die Automaten von Just Queen nicht verbreitet. Der Saarländische Rundfunk berichtet, dass Just-Queen-Automaten im Saarland etwa in Homburg oder Saarbrücken stehen. Viele Kommunen in dem Bundesland an der Grenze zu Frankreich gaben dem Sender zufolge an, bislang nicht über die Insolvenz informiert gewesen zu sein.

Austern und Baguettes: Automaten beliebt in Frankreich

Just Queen wurde 2021 von der Groupe Mentor gegründet. Französischen Medien zufolge stellte das Unternehmen rund 800 Pizzaautomaten in ganz Frankreich auf und beschäftigte zwischen 400 und 500 Angestellte. Seit Monaten beschwerten sich Kunden über defekte Automaten. API Tech, dem der Hersteller der Pizza-Automaten, entgeht die Schließung. Für das Unternehmen hat sich ein Käufer gefunden, allerdings verliert der Großteil der Belegschaft ihren Job.

In Frankreich stehen vielerorts Essens-Automaten am Straßenrand. Hier können die Menschen nicht nur Pizzen kaufen, es gibt auch regionale Produkte. So gibt es beim deutschen Nachbarn Austern, Käse oder auch Baguettes ganz einfach aus dem Automaten. Auch in Deutschland sind Automaten oft Ersatz für fehlende Dorfläden - es gibt frische Lebensmittel mit regionalen Produkten wie Eier, Milch, Käse, Wurst oder Brot. Sie werden häufig von Bauernhöfen oder Dorfläden betrieben. Aber vereinzelt stehen auch in Deutschland Pizza-Automaten.