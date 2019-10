Seitenwechsel für Tennisspielerin

Petkovic wird Moderatorin in ZDF-Sportsendung

16.10.2019, 11:16 Uhr | t-online.de, sid, cfh

Dass Ex-Sportler oft als Experten vor der Kamera stehen, ist keine Seltenheit. Bei aktiven Sportlern schon eher. Andrea Petkovic macht eine Ausnahme und tauscht für kurze Zeit den Schläger durch ein Mikrofon.

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic (32) zieht es vor die Kamera. Wie die "Sport Bild" erfuhr, wird die aktuelle Nummer 75 der Welt künftig am Sonntag durch die ZDF-Sportreportage führen. "Ihre ersten beiden Sendungen sind für den 1. und 8. Dezember geplant", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann dem Magazin. Sie ergänzt damit das Team um die erfahrenen Moderatoren Rudi Cerne und Norbert König.

"Besonderes Talent vor der Kamera"

Petkovic betätigt sich seit längerer Zeit schon neben ihrer aktiven Sportlerkarriere als Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. Fuhrmann sieht sie breit aufgestellt und deswegen bestens für den Job geeignet. Laut dem ZDF musste Petkovic vor der Verkündung durch zwei Castings und eine Probesendung führen. "Sie ist eine tolle Tennisspielerin, eine großartige Persönlichkeit mit viel Charme und klarer Meinung. Dazu hat sie ein besonderes Talent vor der Kamera", so der ZDF-Sportchef.





In dieser Saison hat die Darmstädterin 25 von 51 Matches gewonnen. Zuletzt nahm sie am WTA-Turnier in Linz teil, scheiterte aber an der späteren Siegerin, der jungen US-Amerikanerin Cori Gauff. Auf der WTA-Tour will Petkovic auch 2020 weiter spielen, ihre ZDF-Termine sollen mit den Turnierdaten abgestimmt werden.