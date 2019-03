Biathlon-WM in Östersund

Deutsche Herren-Staffel holt Silber

16.03.2019, 19:12 Uhr | dpa

Biathlon-WM in Östersund: Benedikt Doll und seine Teamkollegen konnten die Silbermedaille im Staffel-Rennen holen. (Quelle: dpa)

Die deutschen Biathleten haben bei der Weltmeisterschaft in Östersund in der Staffel die Silbermedaille gewonnen. Noch davor landeten die Norweger.



Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll benötigten am Samstag acht Nachlader und mussten sich nach 4 x 7,5 Kilometern nur den siegreichen Norwegern geschlagen geben. Am Ende hatten die Deutschen 38,1 Sekunden Rückstand auf den Weltmeister, der nur sechs Extra-Patronen benötigte. Bronze ging an die Russen, die 1:04,1 Minuten nach dem Sieger ins Ziel kamen.







Den letzten WM-Staffel-Titel holten die Deutschen 2015 in Kontiolahti. Für das deutsche Männer-Team war es nach Einzel-Gold von Peiffer die zweite Medaille in Schweden.