Die Ukraine hat von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) die Rücknahme ihrer Entscheidung verlangt, den Eurovision Song Contest (ESC) 2023 in ein anderes Land zu verlegen. "Denn wir meinen, dass wir alle auf uns genommenen Verpflichtungen erfüllen können, was wir gegenüber der EBU mehrfach betont haben", schrieb Kulturminister Olexander Tkatschenko am Freitag bei Facebook .

Kiew sei ohne eine Diskussion über mögliche Alternativen vor die Tatsache der Verlegung gestellt worden, beklagte er. "Wir haben Antworten und Garantien zu den Sicherheitsnormen und dem möglichen Austragungsort für den Wettbewerb gegeben." Die Austragung des ESC 2023 in der Ukraine wäre ein starkes Signal für die ganze Welt, welche das Land gerade unterstütze. Kiew fordere zusätzliche Gespräche, so Tkatschenko.

Selenskyj wollte den Wettbewerb austragen

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Ukraine trotz ihres Sieges bei dem diesjährigen Wettbewerb den ESC im kommenden Jahr nicht ausrichten darf. Die Kriegssituation in dem Land wird als Grund angeführt – und das, obwohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch direkt im Anschluss an den Sieg der Band Kalush Orchestra angekündigt hatte, das Musikevent unter allen Umständen in seinem Land stattfinden lassen zu wollen.