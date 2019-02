Er starb im Alter von 85 Jahren

Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist tot

19.02.2019, 19:58 Uhr | JSp, t-online.de

Der deutsche Modezar Karl Lagerfeld ist tot. Er starb am Dienstagmorgen in seiner Wahlheimat Paris. Lagerfeld wurde 85 Jahre alt.

Karl Lagerfeld verstarb am Dienstagmorgen im American Hospital in Paris. Er wurde am Montagabend als Notfall in die Klinik eingeliefert. Die Ursache seines Todes ist bisher noch nicht bekannt. Chanel bestätigte den Tod von Karl Lagerfeld am Dienstag in Hamburg.



Er verhalf Chanel zum Revival

Der Designer wurde 1933 in Hamburg geboren. Dort wuchs er als Sohn des Hamburger Kondensmilch-Fabrikanten Otto Lagerfeld in wohlhabenden Verhältnissen auf. Seine Karriere als Modeschöpfer begann schon Mitte der 50er-Jahre in Frankreich. Dort arbeitete er schnell für Weltmarken wie Balmain, Patou oder Chloé.



Seit den 70er-Jahren fing Karl Lagerfeld an, Mode auch unter seinem eigenen Namen zu kreieren. Seine Mode war elegant und minimalistisch. Seit 1983 war er der Kreativdirektor bei Chanel. Er verhalf dem französischen Modehaus zu einem Revival. Chanel entwickelte sich dank Lagerfeld zum Milliardenkonzern. Seit Jahren kleidete er zudem Superstars wie Madonna oder Kylie Minogue ein.

Weißer Zopf und Fächer

Das Markenzeichen des Modeschöpfers waren seine weiß gepuderten Haare, die er seit 1976 stets zu einem Zopf zusammengebunden trug. Außerdem verzichtete Lagerfeld fast nie auf seine dunkle Sonnenbrille. Die Brille sollte einen Sehfehler korrigieren. Seit Anfang der Nullerjahre trug der Modezar häufig einen Fächer mit sich. In einem Interview erklärte der gebürtige Hamburger einst, dass dieser ihn gegen Zigarettenrauch schützen sollte. Außerdem diente er auch als Sichtschutz für die Fotografen.







Karl Lagerfeld selbst trug meistens Kleider von japanischen Designern in Schwarz gehalten. Dazu kombinierte er weiße Autofahrerhandschuhe.

Todesursache von Karl Lagerfeld

Spekulationen um den Gesundheitszustand von Lagerfeld gab es bereits im Januar. Dort fehlte er auf der Chanel-Modenschau in Paris und sendete lediglich mit einer Videobotschaft auf Instagram ein Lebenszeichen von sich.

In den letzten Monaten hatte sich der schlechte gesundheitliche Zustand von Karl Lagerfeld immer weiter angedeutet. Bislang ist aber nicht klar, an welcher Todesursache Karl Lagerfeld starb.