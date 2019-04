Von "Sturm der Liebe" auch

400 neue Folgen von "Rote Rosen" in Aussicht

04.04.2019, 18:48 Uhr | dpa, mho, t-online.de

„Sturm der Liebe“ läuft seit 2005 in der ARD Die Telenovela ist sehr beliebt und kommt beim Publikum gut an. Nun können sich die Zuschauer über tolle Neuigkeiten freuen. (Quelle: Promipool)

„Sturm der Liebe": ARD kündigt 400 neue Folgen an

Fans der Serien "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" dürften sich freuen. Das Erste kündigt Nachschub an – und zwar eine ganze Menge.

In den beiden Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" gibt es noch viele Geschichten zu erzählen: Für beide Formate sollen jeweils 400 neue Folgen gedreht werden. Christoph Hauser, der ARD-Koordinator für das Tages- und Familienprogramm, begründete: "'Rote Rosen' und 'Sturm der Liebe' begeistern seit Jahren ein Millionenpublikum – sei es vor dem Fernseher oder online wie in der ARD Mediathek."

Neue Folgen bis Ende 2021

Jeweils zwei neue Staffeln bekommen die beiden beliebten Nachmittagsserien. In der Hansestadt Lüneburg werden bald die "Rote Rosen"-Folgen 3001 bis 3400 gedreht. Die Folgen 3271 bis 3670 von "Sturm der Liebe" spielen wie immer in dem oberbayerischen Sternehotel "Fürstenhof". Damit sei eine Ausstrahlung von Erstsendungen bis Ende des Jahres 2021 gesichert, heißt es in der ARD-Mitteilung weiter.







"Rote Rosen" erreichte den ARD-Angaben zufolge im ersten Quartal 2019 montags bis freitags um 14.10 Uhr durchschnittlich 1,36 Millionen Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 12,7 Prozent. "Sturm der Liebe" läuft wochentags um 15.10 Uhr und schaffte es im Schnitt auf 1,70 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 13,7 Prozent Marktanteil. Beide Telenovelas sind für das Erste echte Erfolgsgaranten am Nachmittag. Die Fans schalten für die neuen Geschichten immer wieder gerne den Fernseher ein.