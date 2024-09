Was ist der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn?

Umsatz und Gewinn sind Begriffe der Betriebswirtschaftslehre. Doch kennen Sie den Unterschied? Wir erklären Ihnen, was Umsatz und Gewinn bedeuten.

Unternehmen arbeiten mit Kennzahlen, an denen sich ihr Erfolg ablesen lässt. Zwei wichtige Größen sind der Umsatz und der Gewinn. Umgangssprachlich werden die Begriffe manchmal synonym verwendet, doch sie bezeichnen zwei verschiedene Dinge. Erfahren Sie in diesem Artikel, was die beiden Begriffe Umsatz und Gewinn bedeuten.