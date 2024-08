Der dänische Spielwarenriese Lego hat sowohl seinen Umsatz als auch seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2024 deutlich steigern können. Unter dem Strich steht für die Lego-Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres ein Nettogewinn von sechs Milliarden dänischen Kronen (rund 800 Millionen Euro) zu Buche, was einem Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 31 Milliarden Kronen (4,15 Milliarden Euro) zu.