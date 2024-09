Mross: "Mama lebt in ihrer eigenen Welt"

Milliarden auf dem Spiel Insolvenzen schnellen in die Höhe Von dpa 11.09.2024 - 09:52 Uhr Lesedauer: 1 Min. Großbanner mit der Aufschrift "Geschäfts-Aufgabe" (Archivbild): Die Zahl der Insolvenzen steigt auch im August weiter.

Zahl der Unternehmenspleiten in Deutschland steigt weiter rasant an. Gläubiger bangen um Summen in Milliardenhöhe.

In Deutschland haben auch im August wieder deutlich mehr Firmen eine Insolvenz angemeldet als ein Jahr zuvor. Nach vorläufigen Zahlen wurden 10,7 Prozent mehr Verfahren bei den Gerichten angemeldet als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Noch unklar ist, ob alle angemeldeten Insolvenzen tatsächlich in ein Verfahren münden, das dann in die offizielle Statistik eingeht. Nach diesen endgültigen Ergebnissen gab es im ersten Halbjahr einschließlich Juni 10.702 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 24,9 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2023.