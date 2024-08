Reallöhne steigen in Deutschland erneut deutlich an

Im fünften Quartal in Folge sind die Reallöhne in Deutschland angestiegen. Zwei Entwicklungen sind daran maßgeblich beteiligt.

Die Reallöhne in Deutschland sind auch im zweiten Quartal des Jahres angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, lag der Nominallohnanstieg bei 5,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

Inflationsprämien und Tarifverträge maßgeblich für Steigerung

Zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 mussten die Beschäftigten in Deutschland im Schnitt noch Reallohnverluste hinnehmen, wie die Statistiker in Wiesbaden ausführten. Maßgeblich für die nun anhaltende positive Entwicklung sind demnach die Inflationsprämien und in Tarifverträgen ausgehandelte Lohnsteigerungen und Einmalzahlungen. Besonders profitieren konnten zum Beispiel Beschäftigte im Bereich Energieversorgung mit einem Plus von 7,6 Prozent.