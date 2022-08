Kfz-Schutzbrief oder Automobilclub – Alle Pros und Kontras im Überblick

Das richtige Verhalten bei einer Panne: Bleibt das Auto stehen, müssen Sie es notfalls auf dem Standstreifen oder dem rechten Fahrbahnrand abstellen. Idealer ist eine Haltebucht oder ein Parkplatz. Dann schalten sie den Warnblinker an und den Motor aus. Vor dem Aussteigen ziehen Sie eine Warnweste an. Idealerweise steigen Sie auf der Seite aus, die dem Verkehr abgewandt ist. Stellen Sie ein Warndreieck hinter dem Auto auf. Der Abstand: 50 Meter in der Stadt, 150 Meter auf der Autobahn. Dorthin tragen Sie das aufgeklappte Schild in Brusthöhe vor sich. Anschließend warten Sie an einem sicheren Ort auf Hilfe.