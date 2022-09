Lebensversicherung verkaufen statt kündigen? Für wen sich das lohnt

Bei Altverträgen, die Sie vor 2005 abgeschlossen haben, können Sie sich in der Regel entspannt zurücklehnen: Hier fällt meist keine Steuer an – weder beim Verkauf noch bei der Auszahlung der Ablaufleistung. Voraussetzung dafür ist, dass Sie mindestens fünf Jahre in den Vertrag eingezahlt haben. Mehr dazu, wie Sie Ihre Lebensversicherung versteuern müssen, lesen Sie hier.