Wie funktioniert die Direktversicherung?

Arbeitgeber schießt Teil zu Versicherungsbeitrag hinzu

Die beiden Varianten funktionieren aber in der Praxis gleich: Meist sucht der Arbeitgeber einen Vertrag für die Mitarbeiter aus, die betrieblich vorsorgen möchten. Nun überweist Ihr Arbeitgeber in der Regel einen Teil Ihres Gehaltes an die Versicherung. Man spricht in diesem Fall auch von einer Entgeltumwandlung. Wann sie sich lohnt, lesen Sie hier.