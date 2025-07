Aktualisiert am 23.07.2025 - 11:29 Uhr

Bärbel Bas (SPD): Die Bundesarbeitsministerin will mehr Menschen eine Betriebsrente ermöglichen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem sie die Verbreitung der Betriebsrente deutlich erhöhen will. Ziel sei es, dass die Betriebsrente "ein selbstverständlicher Teil der Alterssicherung" werde, sagte Bas der "Süddeutschen Zeitung". Der Entwurf wurde am Dienstag zur Ressortabstimmung an die anderen Ministerien verschickt.